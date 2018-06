Reuzenkoppel Jan en Mie wordt 90 IEDEREEN NU ZONDAG UITGENODIGD OP GROTE MARKT OM MEE TE VIEREN VANESSA DEKEYZER

08 juni 2018

02u43 0 Tienen Nu zondag worden de Tiense reuzen Jan en Mie 90. Ze vormen daarmee een van de oudste reuzenparen van Vlaanderen. OpgewekTienen roept alle Tienenaars en reuzenliefhebbers op om op de Grote Markt mee te komen vieren. Die dag zal ook het label 'Reuzenvriendelijke Gemeente' uitgereikt worden.

Jan en Mie werden in 1928 geboren naar het evenbeeld van toenmalig archivaris en stadsbeiaardier Jan Wouters en zijn vrouw Maria. De Tiense reuzentraditie gaat echter al veel langer mee. Er is al sprake van reuzen sinds de 15de eeuw. "Hoog tijd dus om de reuzen eens in de spotlights te zetten", klinkt het bij de leden van de Tiense Reuzengilde van opgewekTienen. Zij gaven de reuzen enkele jaren geleden een nieuw leven na restauratie. Eerst werd reus Jan onder handen genomen en daarna was zijn vrouw aan de beurt. Vandaag zijn Jan en Mie dus weer een volwaardig reuzenkoppel.





Voor hun 90ste verjaardag plant de Tiense Reuzengilde een volksfeest. "Daar hoort uiteraard een feestelijk gebak bij. We roepen iedereen dan ook op om een taart, cake of dessert mee te brengen op 10 juni naar de Grote Markt. Alle lekkernijen worden verdeeld onder de aanwezigen. Verschillende Tiense bakkers steunen alvast het initiatief. Vanaf 14 uur openen we het gratis buffet. Er wordt niet gewerkt met reservaties, maar gaan uit van het principe op = op." Daarna volgt een reuzen-Bal Populaire met DJ Trekvogel. "Want Tienen heeft nog iets te vieren", zegt Sonja Asselberghs, gildemeester van de Tiense Reuzengilde.





Reuzenvriendelijk label

"Reuzen in Vlaanderen vzw, de koepelvereniging van de reuzenverenigingen in Vlaanderen, reikt aan stad Tienen het label 'Reuzenvriendelijke Gemeente' uit. Dit label vormt een erkenning voor stad Tienen en opgewekTienen vzw voor hun jarenlange inzet rond de reuzen."





Na deze uitreiking voeren Jan en Mie een vreugde- reuzendans uit als bedankje. Wie verkleed komt als Tiense reus of in een eigen retro-outfit, kan nog een mooie prijs winnen. "Een feest is echter geen feest zonder bijzondere genodigden. Er komen dan ook enkele bevriende reuzen, namelijk de reuzen van Boutersem en Waasmont (Landen), meevieren die dag. Tot slot geeft de Tiense reuzengilde een lezing over de Tiense reuzentraditie met oud beeldmateriaal."