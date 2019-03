Reus Tiske na 50 jaar ontgroend door de Bietenclub Tom Van de Weyer

23 maart 2019

De studenten van de Tiense Bietenclub hebben na 50 jaar eindelijk hun grootste lid Tiske ontgroend. “We bestaan 70 jaar en vieren ons eerste lustrum. Dit leek ons het gepaste moment om Tiske een volwaardig lid te maken”, zegt Jonas Beyens. “Hij is immers de grootste van ons allemaal. Op oude foto’s uit de jaren 50 zagen we hem door de Bietenclub ingewijd worden tot schacht. Hij kreeg ook het lint om, maar hij werd echter nooit ontgroend volgens de codex. Dat zetten we vandaag recht.”

Namens Tiske legde een student de eed af, waarna het gezelschap samen het Bietenclublied zong. Bij de ontgroening moet de schacht gewoonlijk een glas bier ad fundum leegdrinken, maar dat deden de andere studenten wel in zijn plaats.

Tiske is de zoon van de Tiense stadsreuzen Jan en Mie. Twee keer per jaar stapt hij met zijn ouders en vriendin Nieke mee in de carnavalstoet en op 10 oktober tijdens de Tiense feestdag.

