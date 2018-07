Reünie bij Eva's 04 juli 2018

De Eva's Tienen namen afscheid van hun voetbalterrein aan de Sint-Barbarastraat in Kumtich, want vanaf nu gaan ze in Oorbeek voetballen. Dit was een gelegenheid om oud voetbalsters weer bij elkaar te brengen. Vergeten we niet dat de vereniging gestart werd als 'Jepita Stars' in 1970, dat het daarna Eva's Kumtich werd en tenslotte Eva's Tienen. Voor Kumtich is dit de afsluiter van een periode, want voor de Sint-Barbarastraat waren de Eva's al gehuisvest aan het Lindeveld, en daarna aan het Molenveld, maar steeds in Kumtich.





(HCH)