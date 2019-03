Retrodag in de Kringwinkel Christian Hennuy

08 maart 2019

14u23 0

De Kringwinkel Hageland-Tienen organiseert op zaterdag 9 maart van 10 tot 17 uur een ‘Retrodag’ aan de Kringwinkel, Minderbroederstraat 33 in Tienen. Ontdek originele stukken, leuke hebbedingen, vintage en design in de winkel. Ook veel textiel voor de zomer in de rekken voorhanden. Er wordt een hapje en een tapje voorzien.