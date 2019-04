Restorecensie: Vigiliae Vanessa Dekeyzer

02 april 2019

11u59 0 Tienen Een van de oudste restaurants van Tienen is de Vigiliae op de Grote Markt van Tienen. De Italiaanse zaak vierde zopas nog haar veertigste verjaardag. Zaakvoerder Guilio is nog niet van plan om meteen te stoppen. “Ik doe het nog te graag.”

Bij het binnenkomen van de Vigiliae, krijgen we meteen een warm welkom van Amadeo, die al vele jaren meedraait in de zaak. Na een korte babbel brengt hij ons naar het tafeltje in het onderste deel van de zaak, aan het venster. We nemen plaats en kort erna komt chef Giulio ons goeiedag zeggen. “Als ik zou stoppen, zou de zaak ook gesloten worden, want er is geen opvolging voorzien. Vandaar dat we er nog zeker enkele jaartjes bij zullen doen”, garandeert Giulio ons.

Na 40 jaar zit de zaak op zaterdagavond volledig vol. De tafeltjes zijn misschien iets te dicht bij mekaar gezet, vinden wij, maar de ruimte is dan ook beperkt. En met het nog wat te frisse weer kan er ook nog niet gegeten worden op het mooie terras. We bestellen een aperitief van het huis en een Aperol Spritz. Er wordt ons daarbij een hapje van het huis aangeboden, kleine bruschetta-broodjes. Er staan ook standaard Grissini-stengels op tafel en Amadeo komt aangesneld met broodjes en boter.

Een top voorgerecht op de kaart zijn de gegratineerde mosselen. Deze worden in een ronde schaal geserveerd in een smaakvol looksausje, waarin je na het eten van de mosselen, je broodjes kan ‘doppen’. De garnaalkroketten mochten naar onze mening een iets minder vaste en wat meer smaakvolle vulling hebben. Niettemin wordt alles keurig opgegeten. De super gedienstige Amadeo brengt ons intussen ook een superlekkere Italiaanse witte wijn, die perfect bij onze gerechtjes past.

Bij de hoofdgerechten gaat het alleen maar crescendo. De gegrilde scampi - perfect gegaard, zeer smaakvol en mooi groot - zijn om duimen en vingers van af te likken. Mijn partner kiest voor de tournedos en krijgt een heerlijk stukje mals vlees aangeboden. Hij laat nog een klein plaatsje vrij voor het dessert: een echte Italiaanse Sabayon. “Dit is de beste die ik al gegeten heb”, zegt hij.

We sluiten af met een koffie en krijgen van de zaak nog een digestiefje aangeboden. Het prijskaartje voor deze avond volgt: 138 euro. Voor de kwaliteit die we aangeboden kregen, vinden we dit zeker een eerlijke prijs. En we zeggen graag: Arrividerci!

SCORE

3,5 sterren

Eten: 8/10

Bediening: 8,5/10

Comfort: 7,5/10

GEGEVENS

Grote Markt 10

3300 Tienen

016/81.77.03

Tienen OPENINGSUREN

Alle dagen, behalve op maandag, open, zowel ’s middags als ’s avonds.

PRIJZEN

Voorgerecht: tussen 8 en 16 euro

Hoofdgerecht: tussen 18 en 24 euro

Nagerecht: 8,50 euro

Menu: 35 euro