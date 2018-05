Restaurant Kopenhagen weer open na renovatie 02 mei 2018

02u31 0

Restaurant Kopenhagen heeft zopas de deuren van haar vernieuwde zaak in de Vierde Lansierslaan geopend. De familie Salerno vond het na 29 jaar tijd om te vernieuwen en moderniseren. "We willen onze gasten het comfort aanbieden dat ze verdienen tijdens een gezellig restaurantbezoek", vertelt chef Lino Salerno. "Tegelijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toegankelijkheid aan te pakken, zodat voortaan iedereen hier zonder problemen kan komen genieten." De heropening sluit mooi aan bij de heraangelegde Vierde Lansierslaan. "Dat is natuurlijk fijn, want zo is ons restaurant opnieuw meer bereikbaar voor gasten", aldus Lino. "De straat ziet er mooi uit, alleen openbare verlichting kon beter. 's Avonds zijn er door een slechte verdeling te veel donkere stukken."





(VDT)