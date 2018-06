Residentie Hageland vraagt betere zichtbaarheid aan parking 02 juni 2018

Bewoners van Residentie Hageland op de hoek van de Oorlogsvrijwilligersstraat met de Eeuwfeeststraat vragen de stad om iets te doen aan de slechte zichtbaarheid bij het uitrijden van de ondergrondse parking aan de Eeuwfeeststraat. Onafhankelijk raadslid Patrick Grootjans bracht het punt op de agenda van de gemeenteraad. "Vroeger was er naast de in-en uitrit een gele onderbroken streep, zodat men bij het verlaten van de staanplaatsen een redelijk zicht had op van links komende fietsers. Nu is er op die plaats een parking voor één wagen afgebakend, nota bene voor een garagepoort. Hierdoor is het zicht volledig weg, wat levensgevaarlijk is voor de fietsers die van links komen. Zopas nog werd er nipt een aanrijding met een fietsende gemeenschapswacht vermeden." Schepen van Mobiliteit, Tom Roovers (Groen), belooft samen met de politie de situatie te bekijken. (VDT)