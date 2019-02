Reserveren voor Swingtimers Big Band Christian Hennuy

18 februari 2019

Op zaterdag 23 maart om 20 uur brengt de Swingtimers Big Band met zangeres Isabelle Fouyn en zanger Yvan Aufort, onder leiding van Kim Vandeweyer een gevarieerd programma in zaal Sinterviven aan de Neerlintersesteenweg 22 in Oplinter. Op het programma: Antonio Carlos Jobim, Sinatra, Duke Ellington, Robbie Williams, in een mix van swing, latin en rock. De kaartverkoop is nu al gestart. Kaarten kosten 10 euro aan de kassa, 8 euro in voorverkoop. Tickets te verkrijgen via tickets@swingtimers.be, of door overschrijving op rekening nummer BE38 4314 7760 9172. Info: www.swingtimers.be