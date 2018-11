Repair Café in Pand 10 Christian Hennuy

18 november 2018

Op dit ogenblik worden er in Tienen Repair Cafés georganiseerd in Pand 10 en bij Huis in de Stad.

Op woensdag 21 november van 19 tot 21 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet een Repair Café. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om samen repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Deskundige vrijwilligers, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen, zijn aanwezig. Het eerstvolgende Repair Café bij Huis in de Stad vindt plaats op 12 december.