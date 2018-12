René en Julia vieren briljanten huwelijk vdt

11 december 2018

René Craninckx en Julia Dewaelheyns uit Tienen zijn morgen 12 december 65 jaar getrouwd. René en Julia leerden elkaar kennen in de spiegeltent op de kermis van Neerlinter in april 1951. Twee jaar later trouwden ze. De koestal van het ouderlijk huis in Oplinter werd omgebouwd tot hun nieuwe woning. Nog eens twee jaar later kregen ze een dochter, Betty. René werkte het grootste deel va zijn loopbaan als laborant bij Citrique Belge in Tienen. Om een centje bij te verdienen, hielden René en Julia ook een kippenbedrijf draaiende. René en Julia zijn grootouders van Joris en Carolien en overgrootouders van Leon, Arthur en Tristan.