Renaat en Andy starten in Budapest Rally 13 juli 2018

Renaat Van Roelen en Andy Vanhove uit Vissenaken staan vandaag als The Bus Brothers aan de start van de Budapest Rally. De bedoeling is om met een zo bijzonder mogelijke wagen aan de start te komen om dan via zeven etappes door twaalf verschillende landen naar Boedapest te cruisen. Meer dan 500 teams uit België, Nederland en Frankrijk nemen deel. Dit jaar is het thema Hollywood. "Vorig jaar in augustus zijn we op het idee gekomen om ons in te schrijven", zeggen Renaat en Andy. "Zodra de beslissing genomen was, zijn we aan de voorbereidingen begonnen." Onderweg vallen er punten te verdienen door opdrachten uit te voeren en door alle checkpoints op de route te vinden. Hun eerste opdracht om voor de start in de media te komen, is al gelukt. Ze rijden met een Volkswagen T1-busje, bouwjaar '66, ook een hele uitdaging! (VDT)