Reiniging straatkolken 06 april 2018

02u31 0

Vandaag start de firma Longin in opdracht van Infrax en de stad Tienen met het reiningen van de straatkolken in Tienen. Dit gebeurt twee keer per jaar om het risico op wateroverlast te beperken. In de deelgemeenten wordt er op maandag en dinsdag en op woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag gewerkt.





Het stadscentrum komt aan bod op woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag. De schoolomgevingen worden tijdens de paasvakantie aangepakt om de hinder te beperken. De hele operatie zal ongeveer vijf weken in beslag nemen.