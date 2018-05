Regionaal loket zet in op kinderopvang 15 mei 2018

02u32 0 Tienen Tienen is samen met Tielt-Winge en Herent geselecteerd als pilootgemeente voor een regionaal loket kinderopvang. Dat wordt uitgebouwd met kinderopvangorganisaties in de regio. Interleuven zorgt voor de coördinatie.

"Het loket moet de zoektocht naar opvang vereenvoudigen", licht schepen Bram Delvaux (Open Vld) toe. "Het is een centraal aanspreekpunt voor aanvragen voor kinderopvang. Wachtlijsten bij individuele voorzieningen, ouders die zich voor meerdere wachtlijsten inschrijven en gezinnen die nergens geregistreerd geraken, zijn hiermee verleden tijd. De deelnemende kinderopvangorganisaties werken samen om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierdoor wordt de toegang tot kinderopvang laagdrempelig gehouden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en voor kinderen met specifieke zorgbehoeften."





Eens het loket in werking is, vermoedelijk na de zomervakantie, zullen ouders zich online of aan het loket kunnen inschrijven. "Ze worden op een wachtlijst geplaatst en krijgen bericht als er plaats is bij de opvang van hun keuze", gaat schepen Delvaux verder. "Is da niet het geval, wordt er een alternatieve plaats voorgesteld." (VDT)