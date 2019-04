Recordeditie voor dartstornooi vdt

08 april 2019

Zopas vond het zevende Tiense open darts mix en koppeltornooi plaats in zaal Glazuur in Glabbeek. Met 63 mixkoppels, 69 herenkoppels en 30 dameskoppels werden alle records qua aantallen van de laatste jaren verbroken. “Ik mag met fierheid zeggen dat dit het grootste koppeltornooi van België is met deelnemers uit -heel Belgie maar ook uit Nederland”, zegt David Es. “Voor de achtste editie in 2020 zal een grotere zaal nodig zijn om nog meer dartsers te mogen verwelkomen.”

In ronde Mix-A wonnen Mike De Decker en Patricia De Peuter, gevolgd door Jana Kanovska en Stefaan Deprez. Kelly Hardiquest en Donnie Michiels haalden goud in de rond Mix-B en Kirsten Verheyden en Jody Tobback veroverden de tweede plaats. Bij de herenkoppels A waren Mike De Decker en Martin Kersbeek het sterkst. Zilver ging naar Kevin Van Wauwe en Bjorn Vervloet. In de B-ronde waren dan weer Dumarey en Gino De Cuyper de besten. Tot slot profileerden Patricia De Peuter en Dana Verhaegen zich bij de Dames A ronde als grote winnaars, gevolgd door Stephanie Plasschaert en Jana Kanovska. In de B-ronde waren Kerstien De Vries en Kelly Simons het sterkst.