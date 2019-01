RCT Atletiek huldigt kampioenen



28 januari 2019

Racing Club Tienen Atletiek huldigde de atleten voor hun prestaties van het voorbije seizoen. De atletiekclub stelde eveneens haar nieuwe voorzitter Kirsten Pierlé voor. De atleet die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt, was Charlotte Vanlangenaker. De cadet bekroonde zich met maar liefst 6 titels. Het zit duidelijk in de genen ten huize familie Vanlangenaker, want ook broer Jules ging het afgelopen seizoen aan de haal met meerdere titels. Ten slotte huldigde de club nog 2 RCT’ers met hun titel als Belgisch kampioen: belofte Gerbrand Huts en master 85+ Felix Cresis . Ondertussen behaalde de Tiense atletiekclub het gouden kwaliteitslabel van de Vlaamse Atletiek Liga voor de sterke jeugdwerking