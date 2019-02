Raadzaal is klaar voor live-uitzendingen gemeenteraad Vanessa Dekeyzer

13 februari 2019

11u53 0 Tienen Vanaf eind februari worden de zittingen van de gemeenteraad live uitgezonden via de website van de stad. Hiertoe werd de raadzaal voorzien van een nieuw stemsysteem met projectie-en videomogelijkheden. “Op die manier verlagen we de drempel en kan iedereen thuis vanuit zijn zetel de zittingen volgen”, aldus bevoegd schepen Gijsbrecht Huts (N-VA).

Deze week krijgen alle raadsleden een beveiligde tablet ter beschikking om de agendapunten voor te bereiden en op te volgen. Tijdens een infosessie leren ze de applicatie eNotulen hanteren. “Door de papieren agenda’s te bannen, wil de stad op een meer duurzame manier werken”, vertelt algemeen directeur Patricia Willems. “Met eNotulen besparen we aanzienlijk op papier. Ook voor de interne werking biedt het systeem heel veel voordelen.”

“Om het systeem optimaal toe te kunnen passen, werd de ruim 25 jaar oude technische installatie van de raadzaal vervangen”, zegt schepen van Interne en Externe Dienstverlening Gijsbrecht Huts (N-VA). “Een nieuw stemsysteem met projectie- en videomogelijkheden laat toe om de gemeenteraadszitting live te streamen en schriftelijke verslagen te vervangen door videofragmenten, die via de website geraadpleegd kunnen worden. Op die manier verlagen we de drempel en kan iedereen thuis vanuit zijn zetel de zittingen volgen. De installatie kan bovendien ook ingezet worden voor recepties en huwelijken, zodat ook deze in een modern kleedje gestoken kunnen worden.”

Om dit alles mogelijk te maken, moesten er eerst wel enkele aanpassingen gebeuren in de raadzaal. “Achteraan de raadzaal werd een beamer geïnstalleerd”, legt schepen Huts uit. “Om de projectie niet te storen, is er een nieuw systeem waarbij, wanneer de beamer aangezet wordt, de middelste luster naar boven, in het plafond, wordt getrokken. Deze hangt namelijk in de projectielijn, vandaar de ingreep. Verder is er ook een nieuw projectiescherm dat vooraan in de zaal hangt, zijn er twee camera’s aan de zijkant van de zaal en een heel nieuwe geluidsinstallatie met micro’s die gebruikt wordt tijdens de gemeenteraad en kan gebruikt worden tijdens recepties en huwelijken. In een volgende stap willen we ook het oude meubilair vernieuwen.”

De eerstvolgende gemeenteraadszitting op donderdag 28 februari zal live gevolgd kunnen worden via www.tienen.be/gemeenteraad-live.