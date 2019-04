Raadslid Defau: “Hoe ver staat het met de procedure van de brandweer?” vdt

04 april 2019

12u33 0

Raadslid Jean Defau (sp.a) vroeg op de laatste gemeenteraad de stand van zaken op in verband met de procedure van de brandweer. In 2014 gingen 27 brandweermannen uit het korps in Tienen over tot een dagvaardiging van het stadsbestuur omdat hun wachtdienst niet volledig betaald werd.

Gedurende de 24 uren wachtdienst werden slechts 17 uur betaald. Een dergelijke procedure werd niet alleen in Tienen opgestart, maar ook in nog veel andere steden. “Ik zou graag willen weten wat het totaalbedrag van de vorderingen precies bedraagt”, aldus Jean Defau. “Want voor zover ik weet, is er nergens in de budgetten van de stad een bedrag voorzien met betrekking tot deze rechtszaak.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) liet weten dat het totaalbedrag op 7.825.125 euro uitkomt. “Dat is de ‘brief van Sinterklaas’, dus met alle claims en vorderingen, plus gerechtskosten en interesten. Maar de kans is bijzonder klein dat we de ‘full monty’ moeten betalen. Dit bedrag is niet volledig voorzien in de budgetten, maar er is volgens mij wel een provisie aangelegd.”