Qmusic-dj Heidi Van Tielen op interim in het woonzorgcentrum Passionisten vdt

29 januari 2019

Waar zijn de luisteraars van Qmusic mee bezig tijdens de ochtendshow? Dat wil het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen graag weten. Heidi gaat daarom elke dinsdag op pad om het beroep van een luisteraar live te ontdekken en mee de job uit te oefenen in de rubriek ‘Heidi @ Interim’. Vanochtend was ze te gast in de leefgroep van luisteraar Dries in het woonzorgcentrum Passionisten in Tienen. “We hebben eerst alles klaargezet voor de bewoners om te ontbijten. En ik had goed nieuws voor alle bewoners, want het was vandaag met chocolade. Dat is niet elke dag. Ik had ook een wit uniform aan, zodat ik helemaal deel uitmaakte van het team. Ik ben samen met Dries de bewoners ook mogen gaan wakker maken.” En daar waren deze heel blij mee. Sommige moesten niet meer gewekt worden, want deze waren al vroeg uit de veren en al helemaal in de weer om het bijzonder bezoek te kunnen verwelkomen. “Ik heb veel gebabbeld met de bewoners. Dat is ook een onderdeel van de job. Dat viel al meteen op bij Simonne, die al vroeg wakker was. Die mensen vinden dat natuurlijk tof om te kunnen praten met iedereen. De babbels zullen me zeker bijblijven.”