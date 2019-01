PXL-student Ward Lemmelijn uit Tienen wint Europees Kampioenschap indoorroeien in Kopenhagen “Ik roei nog maar een jaar met het team van Hogeschool PXL” DSS

26 januari 2019

17u49 0 Tienen De verlenging van zijn Belgische indoortitel zag hij nog aan zijn neus voorbijgaan wegens een virale infectie. Toch kwam hij sterker dan ooit terug en roeide zich met een tijd van 5.51.7 naar een nieuw Belgisch record meteen goed voor goud op het Europees kampioenschap in Kopenhagen.

“Er zijn maar twee of drie roeiers in Europa die ‘indoor’ op de ergometer en op de 2km onder zes minuten blijven. Ik heb trouwens gepiekt naar dit EK. Met een drievoudig doel: een medaille, een verbetering van mijn PR en een verbetering van het Belgische record. Dat is sinds 2007 in handen van Mechelaar Stijn Smulders. Hij moest kappen met de sport wegens zeer zware rugklachten. Dat is dus gelukt. “ lacht Ward.

“Ik ben nog maar een jaar met roeien bezig. Dankzij het roeiteam van Hogeschool PXL ben ik met de roeisport in contact gekomen. Ik voetbalde daarvoor bij Roda JC, maar ben daarmee gestopt omwille van mijn studie Biotechnologie. Met het roeien kan ik individueel trainen wanneer ik zelf wil. Hierdoor kan ik mijn studies beter inplannen. ”

Lemmelijn is alvast zeer gedreven. “Men vraagt mij nu mee te dingen aan het wereldkampioenschap en ik wil ook op het water gaan excelleren. Maar, mijn studies gaan voor. We zien wel, maar ik ben vandaag een zeer gelukkig man."