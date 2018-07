Puffen, blazen en dansen HITTE DEERT FESTIVALGANGERS NIET VANESSA DEKEYZER

28 juli 2018

02u46 0 Tienen Puffen, blazen, maar bovenal dansen. Dat deed het talrijk opgekomen publiek op de Grote Markt voor de eerste dag van Suikerrock. De opzwepende muziek van onder meer Steve Aoki en Lost Frequencies was elke liter zweet waard, klonk het bij de festivalgangers. De dagtickets voor vandaag zijn de deur uit, zondag is nog niet uitverkocht.

Jebroer trapte de 32ste editie van Suikerrock af in stijl. Ondanks de warme temperaturen kreeg hij het publiek, dat mondjesmaat op de Grote Markt toekwam, meteen aan het dansen. De handjes gingen in de lucht en festivalgangers kropen op aanvraag op elkaars schouders. Om toch een beetje verfrissing te bieden gooide Jebroer graag de inhoud van een flesje water de lucht in.





Lil Kleine deed het feestje nog eens over en scoorde vooral bij de meisjes in het publiek toen hij zijn shirt uitdeed. Dat gooide hij aan het einde van zijn optreden, na een opvallende cover van 'Zij gelooft in mij' van André Hazes, tot groot jolijt te grabbel.





Kraantje Pappie had al een mooi opgewarmd publiek. Hij ontgoochelde niet en bracht met zijn bekende hits de intussen volgelopen markt nog meer aan het dansen.





Minder gedanst werd er op het terras van Café Geladé. "Ik heb in laatste instantie besloten om te sluiten", zegt David Geladé, gemeenteraadslid sp.a. "Ik heb zeker niets tegen Suikerrock, maar wel tegen de manier van opstellen. Ik zit in de festivalzone, dus mijn klanten moeten een toegangsticket betalen, maar ze zien hier niets van op mijn terras." De vete tussen de organisatie van Suikerrock en de lokale horeca liep de voorbije jaren ook al hoog op. Café De Renaissance sloot de deuren en restaurant Gambrinus doekte haar terras op. "We hebben wel het restaurant opengehouden en dat doen we dit weekend. Dus reservaties zijn welkom."





Onverwachte gast

Onverwachte gast op de eerste festivaldag was Steve Aoki. Hij nam de plaats in van Pitbull, die forfait gaf. "Toen ik hoorde dat hij kwam, heb ik meteen een ticket gekocht", zegt Arno Cotman (20) uit Melsbroek. "Ik vond het ongelofelijk dat deze dj, die vorig weekend nog de eerste Tomorrowland afsloot, nu op de Grote Markt van Tienen kwam spelen. Hier kan je hem van dichtbij zien en betaal je veel minder dan op TL." En Steve Aoki gaf spektakel. Zo gooide hij onder meer tien taarten de lucht in. Lost Frequencies mocht de eerste hete, maar geslaagde festivaldag afsluiten.