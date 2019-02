Psychiatrische sector kritisch voor De Block: “Patiënten moeten zonder huisarts bij ons kunnen aankloppen” Marco Mariotti

27 februari 2019

09u50 0 Tienen Minister Maggie De Block (Open Vld) trekt per jaar 22,5 miljoen euro uit en wil zo 120.000 mensen helpen met een “matige” depressie, angststoornis of alcoholverslaving. Zij kunnen vanaf begin maart aan sterk verlaagd tarief hulp krijgen, maar enkel als ze worden doorverwezen door een huisarts. Pedagoog Dario Zicari uit Tienen trekt aan de alarmbel.

Een consultatie kost vandaag nog gemiddeld 60 euro per uur. Maar in het nieuwe systeem van De Block wordt het tarief voor de psychologen op 45 euro gelegd. De patiënt zal voortaan nog maar 11 euro betalen per sessie, de overheid past de rest bij. “Maar het gaat om eerstelijnspsychologische zorg, en niét over psychotherapie. Beide vormen van ondersteuning zijn waardevol maar de doelgroep van patiënten en de behandeling is verschillend”, weet Dario die een praktijk heeft in Tienen.

“De relatie tussen patiënten en hulpverleners hoort in beide gevallen zo veilig en zo vertrouwd mogelijk te zijn. Het huidig pilootproject van Minster De Block houdt hier onvoldoende rekening mee.”

Keuzevrijheid

“In mijn praktijk zie ik vaak patiënten die zichzelf aanmelden uit eigen beweging. Maar het huidige pilootproject beknot de keuzevrijheid van patiënten om rechtstreeks op consultatie te gaan bij een psycholoog of pedagoog. De terugbetaling geldt pas na een verwijzing van de huisarts of psychiater, maar patiënten zijn niet altijd bereid om hun psychische kwetsbaarheid op tafel bij hun huisarts.”

Labels

Volgens Dario wordt er nu te hard over labels en stempels gesproken. “Mensen krijgen soms de diagnose van een depressie, en gaan zich daar soms naar gedragen. Het is net aan psychiaters, pedagogen en psychologen die hier voor zijn opgeleid om op het juiste moment te onderzoeken of en welke diagnosestelling een meerwaarde kan bieden in het verhaal van een patiënt. Niemand kan in 4 tot 8 sessies een matige tot ernstige pathologie behandelen en herstellen. Persoonlijk pleit ik voor een financiering die ruimte geeft aan de CAW’s, de thuisbegeleidingsdiensten en mobiele crisisteams. Zij staan al sterk in die belangrijke eerstelijns psychologische zorg.”