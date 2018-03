Proximuswinkel opnieuw doelwit van dieven DIEVEN SLOEGEN IN SEPTEMBER VORIG JAAR OOK AL TOE IN LEUVENSESTRAAT TOM VAN DE WEYER

26 maart 2018

02u23 0 Tienen Dieven hebben opnieuw toegeslagen in de Proximuswinkel in de Leuvensestraat. Een tiental iPhones werd gestolen. De buit is dit keer kleiner dan in september. Zaakvoerder Peter De Bondt had camera's en een vernuftiger alarmsysteem geïnstalleerd. "We hebben de daders herkenbaar in beeld. Ze klimmen steeds over dezelfde muur. Daar zou prikkeldraad moeten hangen."

Via een rolluik aan de achterkant van het pand braken vrijdag om 23 uur drie mannen binnen. Ze waren aan de parking van C&A over een muur geklommen. "Uit de vitrinekast in de winkel stalen ze tien tot vijftien iPhones en een iPad", zegt De Bondt. "Uit de opslagruimte namen ze enkele oudere modellen gsm's mee."





Camerasysteem

In september vorig jaar braken dieven al eens binnen in de winkel. Ook toen kwamen ze langs de achterkant, maar verschaften ze zich toegang tot de opslagruimte langs het dak. Daar namen ze een vijftigtal dure iPhones mee van meer dan 1.000 euro per stuk. "Na die inbraak hebben we geïnvesteerd in camera's, kluizen en een uitbreiding van het alarmsysteem met sensoren op verschillende plaatsen", zegt De Bondt.





Twee minuten binnen

Maar ondanks de investering van een paar duizend euro waagden inbrekers weer hun kans. "De schade die ze aanricht hebben, is evenwel kleiner", zegt De Bondt. "Het nieuwe alarmsysteem trad onmiddellijk in werking toen de mannen binnen waren. Via een app op mijn telefoon werd ik gewaarschuwd. Ik belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse, maar de vogels waren al gevlogen. Ze zijn hooguit twee minuten binnen geweest. De duurste versies van toestellen hebben ze dit keer ongemoeid gelaten. Die zitten immers veilig opgeborgen in de kluizen. Langs het platdak komen ze alvast niet meer, want daar staat nu een camera op gericht."





Nog maatregelen

De Bondt wil met de handelaars in de buurt bespreken welke maatregelen er verder genomen kunnen worden. "Op die muur aan de C&A waar ze telkens weer overheen klauteren, zou prikkeldraad gespannen kunnen worden. Ik denk ook aan tralies voor de ramen. Ik wacht het advies af dat de verzekeringen geven."





Vermoedelijk horen de inbrekers bij een bende die telecomwinkels viseert. "Op den duur ben je niet meer gerust", zucht De Bondt. "Dankzij de camera's hebben we de drie mannen wel duidelijk op beeld staan. Hun gezichten zijn herkenbaar. Twee van hen waren donderdagmiddag om 15 uur al op verkenning geweest in de winkel." De politie bekijkt de beelden en is een onderzoek gestart.