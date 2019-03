Provincie zet in op arbeidsmatige activiteiten vdt

13 maart 2019

16u44 0 Tienen Sinds 1 januari is er een nieuw provinciaal arbeidszorgbeleid. De provincie financiert en ondersteunt nu 31 Vlaams-Brabantse organisaties die arbeidsmatige activiteiten begeleiden.

Personen die ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar zijn en voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS) kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten. Bij deze arbeidsmatige activiteiten of AMA gaat het om een aanbod van onbetaalde bezigheid onder begeleiding.

De organisaties die zich hierover bekommeren, krijgen voortaan van de provincie een subsidie. “Omdat we het belangrijk vinden dat mensen die niet, nog niet of niet meer aan het werk kunnen in een betaalde baan, zich toch nuttig maken en voelen voor de maatschappij, blijven we arbeidszorg, in een gewijzigde vorm, steunen. We laten mensen die in een arbeidszorginitiatief werken intensief begeleiden”, aldus Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie.

Vandaag stelde de provincie haar nieuwe arbeidszorgbeleid voor in het Activiteitencentrum van Hestia in Tienen. Dit is een van de 31 Vlaams-Brabantse AMA-begeleidingsorganisaties die een subsidie krijgen. Voor het Hageland ontvangen ook de Alexianen Zorggroep Tienen PZ,

Huis in de Stad uit Tienen, De Vlaspit uit Scherpenheuvel-Zichem, De Winning Maatwerk uit Kortenaken, De Kringwinkel Hageland uit Aarschot, Diest en Tienen, Wortels uit Diest, Delta uit Tienen en BW De Linde uit Diest een dergelijke financiële ondersteuning van de provincie. Naast de werkpost financiering ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de AMA-begeleiders uit de regio ook inhoudelijk via een Provinciaal AMA Samenwerkingsverband.