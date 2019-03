Provincie wil méér dan alleen sprietjes in je tuin Christian Hennuy

24 maart 2019

14u04 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant heeft de campagne ‘Meer dan sprietjes. Variaties op jouw gazon’ gelanceerd. Hiermee biedt ze haar inwoners via gratis infosessies en een brochure alternatieven om hun tuin anders in te richten. Op 26 maart volgt een infoavond in CC de Kruisboog in Tienen.

“Zo'n 86% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin en 8% van onze grondoppervlakte is tuin. Daarmee kunnen we het verschil maken tussen een groene en een grijze provincie”, aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. “Zelfs met enkele kleine ingrepen kunnen we onze tuinen al een heus paradijs maken voor natuur en dieren”.

Variaties op de grasmat brengen ook meer leven, en vergroot dus de biodiversiteit. De provincie wil haar inwoners de alternatieven voor een grasmat, zoals een bollengrasland, een bloemenweide, een struikengordel of zonneborder, leren ontdekken. De infosessie vindt plaats op dinsdag 26 maart van 19.30 uur tot 22 uur in CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Er is ook een nieuwe tuinfolder: ‘Meer kleur met minder gras. Haal meer uit je gazon’.

Voor meer info en reservaties: www.vlaamsbrabant.be