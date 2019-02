Provincie schenkt subsidies voor meer toegankelijk toerisme Vanessa Dekeyzer

25 februari 2019

18u09 0 Tienen Elke bezoeker moet kunnen genieten van de toeristische troeven van Vlaams-Brabant. En daarom trekt de provincie een goede 120.000 euro uit zodat 13 logies en fietscafés hun zaak toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking. Een van de gelukkigen is Wouter Jacobs. Hij zal vanaf mei een toegankelijke vakantiewoning in de Sint-Pietersstraat in Vissenaken uitbaten.

Tot voor kort kon je in De Schuur terecht voor groepsopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar, maar vandaag zijn er volop verbouwingen bezig. Binnenkort kunnen hier 18 personen overnachten. “De vakantiewoning kan in zijn geheel geboekt worden, maar evengoed in twee aparte units opgedeeld worden. Ook een vergadering of samenkomst kan hier plaatsvinden. De focus ligt op ‘de buiten’. Zo hebben we al heel wat diertjes voorzien in onze tuin, die ervaringsgericht moet worden. Zo denken we aan de creatie van een blotevoetenpad.”

Subsidies

Belangrijk aan de vakantiewoning De Schuur is dat die volledig toegankelijk zal zijn voor mensen met een beperking. Aan die investering wil de provincie graag haar steentje bijdragen. Zo ontvangt Wouter een mooie som van 1.465 euro. De rest van de subsidies gaan naar het toegankelijk maken van vakantiewoning Les Tourelles in Diest, hotel Alsput in Halle, vakantiewoning Eskala in Zemts, fietscafé Het Bos in Merchtem, vakantiewoning Boerderij Jos Thys in Holsbeek, opstartende b&b’s in Pellenberg en Herent, fietscafé Klosken in Lennik, vakantiewoning Vakantieverblijf Hageland in Holsbeek, b&b De Woestijn in Roosdaal en vakantiewoningen Drogenhof in Lubbeek.

“We waren echt aangenaam verrast dat er zoveel kandidaten waren voor deze subsidies rond inclusief en toegankelijk toerisme”, zegt gedeputeerde van Toerisme, Monique Swinnen. “De subsidies zullen gebruikt worden voor de aankoop van hulpmiddelen zoals een hellend vlak, een onder-rijdbare picknick-tafel, douchezitjes, hoog-laag bedden, steungrepen, een platformlift, de uitwerking van thematische beleefkoffers alsook voor investeringswerken aan badkamers, toegangspaden en terras.”