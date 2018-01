Provinciale subsidies om lokale handel te versterken 30 januari 2018

02u37 0 Tienen De provincie heeft een reeks handelskernversterkende projecten goedgekeurd in onder meer Landen en Tienen. Daar zijn subsidies van twee keer 12.500 euro mee gemoeid.

Tienen wil de binnenstad aantrekkelijker maken op vlak van wonen, werken en winkelen. In het kader van die ambitie werd de studieopdracht 'Versterken van de detailhandel in Tienen' uitgeschreven. "Enerzijds willen we het kernwinkelgebied afbakenen en een actieplan opstellen om deze afbakening ook zichtbaar te maken", zegt schepen Wim Bergé (CD&V). "Voorts omvat het actieplan voorstellen om de leegstand tegen te gaan."





Handelsoppervlakte

Langs de Leuvenselaan zal dan weer een aanzienlijke handelsoppervlakte ontwikkeld worden. "De stad gaat erop toezien dat deze zone voor grootschalige kleinhandel in geen geval concurrentie vormt voor de detailhandel in het centrum", klinkt het bij de provincie. "Daarom zal het aanbod gestuurd worden, en komen er extra randvoorwaarden." Tienen laat zich hier bijstaan door een studiebureau en ontvangt 12.500 euro provinciaal geld.





Cadeaubon

Landen wil dan weer een gemeentelijke cadeaubon invoeren, die de zichtbaarheid van de lokale handel moet verhogen en mensen moet aansporen om lokaal te winkelen. De gemeente krijgt hiervoor ook 12.500 euro provinciaal geld. "We zijn bezig met een strategisch commercieel plan: 'City Improvement'", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "De cadeaubon is één van de acties die we samen met de handelaars willen uitwerken om de handel een extra boost te geven. Er zal in dat kader een automaat geplaatst worden op een centrale, toegankelijke plek. Daar kan je dan dag en nacht een cadeaubon afhalen, te gebruiken bij de lokale handelaars." (VDT)