Protest tegen windmolens groeit: “Wij willen geen 16 turbines in de buurt” Vanessa Dekeyzer

20 februari 2019

14u35 0 Tienen Het protest tegen de inplanting van 16 windturbines van 150 meter hoog langs de E40 in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden neemt toe. Dinsdagavond organiseerden enkele inwoners een infomoment in Kumtich, dat druk bijgewoond werd. “Nu al zijn er meer dan 50 mensen die een bezwaarschrift willen indienen tegen de aflevering van de omgevingsvergunning”, zegt Bruno Meulemans.

Bruno is een van de drijvende krachten achter het nieuw opgerichte actiecomité. “Toen wij de brief van Elicio en Storm in de bus kregen met het nieuws dat wij hier in de buurt 16 windturbines mogen verwachten, samen met het definitief inplantingsplan, hebben we ons met enkele buren verdiept in de materie, die heel complex is. We hebben in onze zoektocht ook contact gezocht met de omliggende gemeenten Boutersem, Bierbeek en Hoegaarden, die mee in dit grootschalig project betrokken zijn. Alle kennis, die we opgedaan hebben, wilden we graag met de buitenwereld delen en dus hebben we hier in Kumtich een infoavond op poten gezet. Daarop waren maar liefst 120 aanwezigen. De dankbaarheid bij die mensen was groot, want nu weten ze tenminste wat ze mogen verwachten. Een verwittigd man is er tenslotte twee waard!”

Trillingen en slagschaduw

De grootste bezwaren bij de inwoners gaan over de trillingen, de slagschaduw en de daling van de vastgoedwaarde. “Bij de windturbines gaat het niet alleen om hoorbare trillingen, maar ook om infrasone trillingen, die zich onder de hoorbare frequentie bevinden, maar die wel een serieuze impact kunnen hebben op het slaapgedrag van de mensen in de buurt. Minder slaap betekent meteen ook meer kans op hoge bloeddruk en ziekte. Ook het aantal uren slagschaduw, die de projectontwikkelaar vooropstelt, betwisten wij.”

“Wij zijn zeker niet tegen groene energie”, benadrukt Bruno. “Maar wanneer je zo’n grootschalig windturbinepark wil bouwen, moet dat gebeuren met respect voor mens, dier en natuur en dat is hier niet het geval. Je mag toch tellen dat in dit dossier zo’n 3.500 mensen mogelijk hinder kunnen ondervinden. Eerstdaags verwachten we de indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning door Elicio en Storm. We bekijken nu al wat juridisch mogelijk is om hier een halt aan toe te roepen, met de steun van zoveel mogelijk mensen. Wie vragen heeft, kan terecht op het mailadres 16windturbines@gmail.com.”

“Voor Windpark E40 werd door een onafhankelijk studiebureau een milieueffectenrapport (MER) opgesteld”, zegt Eveline D.Milonas, communicatiemanager Storm. “Daarin werd de impact van het windpark op mens en milieu onderzocht. De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd tijdens de informatievergadering die we eind januari organiseerden. Iedereen kan ze ook bekijken op de website www.windparkE40.be. Ook wanneer het windpark operationeel is, zal het steeds voldoen aan de Vlarem-normen rond slagschaduw en geluid. Hiervoor zijn de nodige maatregelen reeds opgenomen in de MER en zullen de windturbines indien nodig op bepaalde momenten stilgelegd of gereduceerd worden.”