Promotie van de G-sport Christian Hennuy

23 november 2018

23u32 0

G-karateka Filip Billen en vzw Greenstars G-voetbal, waren de genomineerden in de categorie promotie van de G-sport op de uitreiking van de Tiense sport Awards. Vzw Greenstars kreeg de prijs. Greenstars is enkele jaren geleden opgericht door enkele ouders die geen voetbalclub vonden voor hun voetbalgekke kinderen met een beperking. De interesse groeide gestaag, want veel ouders hadden nog nooit van G-voetbal gehoord. Sinds enkele jaren worden de trainingen afgewerkt op de terreinen van Crossing Vissenaken. Ook OHL steunt Greenstars. Filip Billen (24j) is een vaste waarde in de promotie van de G-sport in Tienen. Hij behaalde prijzen op wereldkampioenschappen en won al de promotie G-sport in 2013.