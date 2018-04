Processiecomité werkt nieuw tafereel uit 11 april 2018

Het processiecomité van Hakendover heeft voor de uitbeelding van het levend retabel over de stichting van de kerk een nieuw tafereel uitgebouwd, namelijk dat met de dertien arbeiders die aan de kerk werkten.





"Volgens de legende bouwden 13 arbeiders aan de kerk, terwijl er slechts 12 hun loon kwamen opstrijken. Die dertiende was de Goddelijke Zaligmaker zelf. Vandaar het belang van het getal dertien in Hakendover. We hadden geen moeite om 13 dorpelingen te vinden die dit wilden uitbeelden. Een van hen, zonder buidelzakje, speelde dus de Goddelijke Zaligmaker zelf", aldus Liesbeth Vanhelmont van het processiecomité.





(HCH)