Prikkelarm moment op carnavalskermis 01 februari 2018

02u27 0 Tienen Op maandag 12 februari zal het even wat stiller zijn op de carnavalskermis. Tussen 17 en 19 uur wordt het geluid van de attracties begrensd en gaan de flikkerende lichten uit. Op die manier kunnen mensen die moeite hebben om deze prikkels te filteren, ook genieten van een leuke kermisavond.

"Maar liefst 20 procent van de bevolking is hoogsensitief (HSP). Te veel licht en geluid zijn dan vaak een ware kwelling. Niet alleen voor mensen met HSP, maar ook voor kinderen met epilepsie of autisme kan een teveel aan impulsen heel vervelend zijn," zo argumenteerde gemeenteraadslid Bart Thomas (sp.a). Schepen Ine Tombeur (N-VA) vond het onmiddellijk een goed voorstel, en samen met haar collega Gijsbrecht Huts werd het uitgewerkt. Voor de mensen die de gewone kermisambiance willen, zijn er nog voldoende mogelijkheden.





Kweikersworp

Van 10 tot 18 februari is er doorlopend kermis op de Grote Markt en de Kalkmarkt. Op zaterdag 10 februari is er de carnavalsstoet van de Ridders van Brunengeruz, de eerste in Vlaams-Brabant, om 14.11 uur. Die dag worden de straten in het centrum verkeersarm gemaakt. Op dinsdag 13 februari is er vanaf 8 uur jaarmarkt, met om 11.11 uur de Kweikersworp aan het balkon van het stadhuis. De marktkramers van de Grote Markt zijn die dag terug te vinden op het Sint-Jorisplein. Op woensdag 14 februari is er op de foor een familiedag met kortingen.





(HCH/VDT)