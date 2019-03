Prana Yoga pop-up geopend in oude kapel Christian Hennuy

04 maart 2019

Conny Smeets opende in de voormalige kapel van het Oude College, en twee aanpalende lokalen, een ‘Prana Yoga Pop Up’ , aan de Broekstraat 31 in Tienen. “Of dit definitief is hangt af van het bisdom en onze financiën. Maar we zullen er alles aan doen om deze ruimte te behouden. Dit gedeelte van het College wordt normaliter niet afgebroken”, vertelt Conny.

“In maart 2006 ben ik naar India vertrokken voor mijn Yoga Leraren Opleiding. Wist ik toen veel dat ik 13 jaar later een Pop Up zou openen in het Oude College. Het concept Pop Up was toen niet eens gekend. Nadat ik uit India terugkeerde heb ik PranaYoga opgericht en ik geef lessen zowel in Tienen als in Aarschot. Vanaf 2013 maakte ik hiervan mijn hoofdberoep. Toen ik hoorde dat de kapel in het College beschikbaar was heb ik geen moment geaarzeld. Yoga en meditatielessen geven in een kapel met fijne akoestiek is prachtig. Daarbuiten zijn er nog twee lokalen waar we workshops kunnen geven. Er zit wellicht muziek in de kapel. Dankzij de fijne akoestiek en de oppervlakte van 200 vierkant meter is deze ruimte geschikt voor klassieke concerten. Ook dansen zou hier mogelijk zijn. Het is ook fijn dat we hier passen in een geheel van Pop Ups”, aldus Conny. De kapel werd helemaal opgefleurd en er hangen schilderijen en tangka’s, dit zijn Tibetaanse boeddhistische schilderijen, van de hand van Peter Reynaers aan de muur. Een ideale ruimte om de internationale Yogadag van 23 juni 2019 voor te bereiden. Wie geïnteresseerd in yoga of meditatie: 0479/95.55.24 of info@pranayoga.be