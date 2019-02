Praatavond over peuterpuberteit Christian Hennuy

27 februari 2019

Het Huis van het Kind organiseert op donderdag 28 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Sociaal Huis aan de Kabbeekvest 110 in Tienen een praatavond ‘Peuters lief, maar soms lastig’! Gratis toegang. Info en reservatie: 016/80.11.63 of jozefien.hoebrechts@huisvanhetkind.tienen.be