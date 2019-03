Praatavond over mysterieuze moord op communistische leider Julien Lahaut Christian Hennuy

09 maart 2019

11u43 0

Op dinsdag 12 maart organiseert het pas opnieuw opgerichte August Vermeylenfonds in CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen om 20 uur ‘De schaduw van de Bende van Nijvel’. In het onderzoek naar de moord op Julien Lahaut gaat historisch onderzoeker Widukind De Ridder in gesprek met ‘De Morgen’-journalist Douglas De Coninck, specialist ter zake. Julien Lahaut was in 1950 voorzitter van de Belgische Communistische Partij en volksvertegenwoordiger uit Luik. De mythe heeft lang stand gehouden dat hij zou vermoord zijn omdat hij tijdens de eedaflegging van Boudewijn “vive la République “ zou geroepen hebben. Wat achteraf trouwens onjuist bleek te zijn. Bij de speurders naar de Bende Van Nijvel vielen vooral de gelijkenissen op met de obstructie in het dossier Lahaut en hun eigen dossier over de bende van Nijvel. De avond wordt georganiseerd i.s.m. Curieus en UPV. Toegang gratis. Info: verrmeylenfonds.geteland@gmail.com of 0474/25. 72. 63