13 december 2018

Op zaterdag 15 december is er een kerstmarkt in Bost. Om de organisatie in goede banen te leiden, zal de Potstraat tussen de Hannuitsesteenweg en de Gallicstraat verkeers- en parkeervrij gemaakt worden vanaf 12 uur tot middernacht.