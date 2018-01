Positief advies van de MAR voor Citrique 19 januari 2018

De Tiense Milieuadviesraad geeft positief advies aan het dossier van citroenzuurfabrikant Citrique Belge om 13,6 miljoen euro te investeren in de bouw van een nieuw ketelhuis. Hiermee wil het bedrijf zelfvoorzienend worden in stoom en elektriciteit en op die manier kosten besparen. Het nieuwe ketelhuis zou er tegen oktober 2019 moeten staan. "De nieuwe installatie zorgt voor een belangrijke daling van het energieverbruik en CO2-uitstoot", klinkt het bij de MAR.





"Stookolie wordt vervangen door gas, zodat er minder opslagcapaciteit nodig is en de nieuwe installatie wordt akoestisch goed geïsoleerd zodat er geen geluidsoverlast is voor nabijgelegen woningen. We hebben dus geen negatieve opmerkingen." (VDT)