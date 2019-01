Populaire cafébaas ‘Wekke’ stapt de politiek in Vanessa Dekeyzer

11 januari 2019

14u00 0 Tienen Werner Thomas, beter gekend als ‘Wekke’, heeft zopas de eed afgelegd in de Tiense gemeenteraad als CD&V-gemeenteraadslid. De populaire cafébaas van Den Aflaat hoopt de belangen van de horeca goed te kunnen behartigen. “Een betere spreiding van de evenementen in het Tiense zou opportuun zijn. Zo kan iedereen van de lokale horeca zijn of haar graantje meepikken.”

Ook de bompa van Werner, Julien Thomas, zat vroeger in de politiek in de Tienen bij CD&V. “Hij is zelfs schepen geweest”, aldus Werner. “Politiek heeft me steeds geboeid, maar het is pas nu dat ik echt actief wilde participeren. Ik ken burgemeester Katrien Partyka (CD&V) al lang. Zij en haar team leveren goed werk en mijn keuze voor CD&V was dan ook snel gemaakt, zeker toen ik hoorde dat Bernard Vandereyken de rangen van CD&V verliet. Hij was toch de man van de evenementen en daar wil ik me ook graag mee bezig houden.”

‘Wekke’ baat al 17 jaar De Aflaat uit op de Veemarkt. Hier komen zowat alle Tienenaars over de vloer, jong en oud. “Misschien is dat de reden waarom ik toch bijna 400 voorkeursstemmen achter mijn naam had staan. Voor een eerste keer vind ik dat zeker geen slecht resultaat.” Doordat Veerle Vanrothem afziet van haar zetel in de gemeenteraad, mag Werner ook meteen als eerste opvolger het mandaat als gemeenteraadslid opnemen. “Ik kijk er echt naar uit om constructief mee te werken aan een beter Tienen.”

En dat beter Tienen is volgens Werner niet zo moeilijk te realiseren. “Wanneer je luistert naar de mensen, en wat hen dagdagelijks bezighoudt, dan weet je meteen wat de noden zijn. In een café komen de mensen jou natuurlijk alles vertellen, maar ik hoor toch vaak dat properheid van een stad en een goede mobiliteit voor alle weggebruikers belangrijke thema’s zijn. Ik zal proberen de klachten en de ideeën, die ik hier in mijn zaak oppik, mee te nemen naar het stadhuis, zodanig dat hier iets mee gedaan kan worden.”

Een idee van Werner is alvast om meer leven op de Veemarkt te brengen. “In het verleden koos de stad te vaak voor de Grote Markt als feestlocatie, terwijl de Veemarkt zeker evenveel troeven heeft. Kijk maar naar Rock Aflaat, dat hier verschillende jaren succesvol is doorgegaan, of het WK-dorp of Suikerrock dat hier haar tweede podium heeft. Er zijn naar mijn mening nog heel wat andere mogelijkheden voor de Veemarkt. Ik denk bijvoorbeeld aan een bloemenmarkt of een avondmarkt.”

Is de combinatie van de politiek met café runnen haalbaar? “Zeker wel. Ik heb een goed team van vaste helpers. Zij staan klaar als ik me naar het stadhuis moet begeven.”