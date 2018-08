Pop-ups Oud College moeten doorstart krijgen in binnenstad 24 augustus 2018

02u28 0 Tienen Sinds dit voorjaar staat het Oud College in de Broekstraat open voor allerlei initiatieven en commerciële pop-ups. Tot eind volgend voorjaar zullen deze op die locatie nog actief kunnen blijven.

"Het groot aantal tevreden bezoekers toont aan dat deze formule zeer succesvol is", stelt Dave Froidcoeur van Open Vld Tienen. "Ik vind dit een moedig initiatief en een teken dat er echt wel mensen zijn in Tienen met zin voor ondernemen." Na een aantal gesprekken met de initiatiefnemers is Dave ervan overtuigd dat er nood is om hier een vervolg aan te geven en het is zijn mening dat het aan het stadsbestuur is om deze jonge ondernemers nu te ondersteunen. "De Tiense binnenstad kent heel wat leegstand. Het zou super zijn moesten een aantal van deze pop-ups kunnen worden verder gezet in een leeg winkelpand in het stadscentrum. Deze ondernemers moeten worden begeleid op zoek naar een geschikt pand en geholpen worden met de nodige administratie voor de oprichting van een eigen zaak." Dit alles mag volgens Open Vld niet zomaar lukraak gebeuren, maar met een bepaalde visie en een plan voor ogen. "Daarom pleiten wij ervoor om in de volgende legislatuur een handelsmanager aan te stellen. Deze moet in samenspraak met Kwixx en het stadsbestuur een actieplan uitwerken om de Tiense handel een nieuwe boost te geven", aldus Open Vld-lijsttrekker Bram Delvaux. (VDT)