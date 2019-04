Pop-up-speelpunt Christian Hennuy

02 april 2019

Het Huis van het Kind organiseert een pop-up speelpunt bij KDV Ooievaarsnest aan de Veldbornstraat 16 in Tienen, op donderdag 4 april van 9 tot 11.30 uur. Alle ouders, grootouders en hun kinderen tot 3 jaar zijn welkom. Spelen en babbelen staan op het programma. Voor de volwassenen wordt er thee en koffie voorzien, voor de kinderen is er water, fruit en een koekje. Het speelpunt is gratis. Inschrijven is niet nodig.