Polly's Ranch roept jouw hulp in 11 april 2018

Polly's Ranch is uitgekozen als mogelijk goed doel door Jan Jennes uit Antwerpen, een van de deelnemers aan de Dodentocht van Bornem dit jaar. Jennes koos twaalf kandidaat-goede doelen en momenteel loopt er een wedstrijd op zijn Facebookpagina. "We roepen graag de hulp in van iedereen om voor ons te stemmen", zegt Polly-Anna De Graeve. "Dat kan nog tot 13 april, dus doe het snel!" Polly's Ranch is een project aan de Ganzendries in Oplinter waar kinderen met een beperking leren paardrijden en tegelijk andere vaardigheden aanscherpen. Zopas breidde de werking ook even uit naar de sportkampen van Tienen, waar de kinderen konden ponyrijden met de dieren van de ranch. "Dat was een groot succes voor de eerste editie", zegt Polly-Anna. "We proberen zo ruim mogelijk te gaan en daarnaast ook zoveel mogelijk centjes in te zamelen voor de uitbreiding van onze ranch." (VDT)