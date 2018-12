Politie voert onderzoek naar mogelijk concert ‘Blood and Honour’ vdt vdwt

19 december 2018

17u02 0

De burgemeesters van Tienen en Diest hebben de korpschefs van hun politiezones opdracht gegeven om de boekingen van zalen op 12 januari te controleren op eventueel verdachte feiten. Aanleiding is het bericht in het Belang van Limburg over geruchten dat de extreemrechtse organisatie ‘Blood and Honour’ op die dag in een van beide steden mogelijk een concert plant.

“Ik vernam via de pers dat er mogelijk een concert van Blood and Honour op stapel stond”, zegt burgemeester van Diest Jan Laurys (DDS). “Ik noch de politie hadden hierover concrete aanwijzingen. Ik gaf de politie opdracht om alle boekingen van zalen in de gemeente na te gaan. In ieder geval is er voor 12 januari geen aanvraag ingediend bij GC Den Amer. Het kan nog een zoektocht worden omdat zo’n concert mogelijk in een privéruimte doorgaat of de aanvraag wordt ingedekt als een familiefeest. Misschien is de vermelding van Diest als plaats van het gebeuren een afleidingsmanoeuvre. Op 7 januari worden de resultaten besproken en geëvalueerd of de politie moet ingrijpen. Alleen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, wordt een manifestatie verboden. In Diest zijn geen extreemrechtse kringen die we bijzonder in het oog houden.”

In Tienen zit de jeugddienst op 12 januari in de Manège met een Legoblokevent en palmt Rob van Oudenhoven de theaterzaal in. OC Hakendover wordt nu al niet meer verhuurd en is tegen die datum ook afgebroken in afwachting van de bouw van een nieuwe zaal. “We laten de politie haar werk doen in het onderzoek wat betreft de privézalen. Als blijkt dat de concerten effectief zullen plaatsvinden, zullen ze verboden worden wanneer er gevaar dreigt voor de veiligheid”, besluit Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V).