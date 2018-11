Politie vat vier verdachte Oost-Europeanen Kristien Bollen

24 november 2018

In de buurt van het Mulkplein in Tienen werd vrijdag iets na de middag een verdachte wagen opgemerkt. De Donkere wagen met Duitse nummerplaat en daarin vier mannen trok de aandacht en een alerte burger sloeg alarm. De agenten konden de wagen met de verdachten even later aantreffen. In de wagen werd inbrekersmateriaal gevonden waaronder een kniptang en bivakmutsen. De vier verdachten van Oost-Europese nationaliteit werden opgepakt. Eén van hen stond bovenop nog geseind tot gevangenneming. De politie onderzoekt de zaak verder.