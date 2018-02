Politie rolt twee cannabisplantages op 24 februari 2018

02u58 0

De recherche van de politie heeft twee cannabisplantages opgedoekt, in Tienen en in Meise. Zes mannen tussen 24 en 44 jaar zijn opgepakt. In november vorig jaar was de recherche al ingelicht over verdachte activiteiten rond een woning in de Wijngaardestraat. Regelmatig werden er witte zakken en bidons uitgeladen en was er een zoemend geluid te horen. Bij een inval op 31 januari vond de politie een cannabisplantage in het huis. Er waren vijf kweekruimtes en een droogkamer ingericht. Er werden 2.100 cannabisplanten gevonden en 3,5 kilo geoogste cannabis. Drie Albanezen en een Belg van Albanese afkomst waren er aan het werk en werden gearresteerd. Tijdens de inval kwam een man uit Meise toe die ook opgepakt werd. Hij heeft intussen bekend. In zijn woning en hoeve in Meise werd echter een tweede plantage van 2.000 planten gevonden. Daar was een Albanese man bezig met de cannabisplanten te vernietigen. Ruim 375 planten werden nog in beslag genomen. Op de plantages in Tienen en Meise werd illegaal stroom afgetapt om de installatie van elektriciteit te voorzien. De Leuvense onderzoeksrechter hield de zes verdachten aan op verdenking van bezit, verkoop en het maken van verdovende middelen.





(VDWT)