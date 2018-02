Politie krijgt nieuwe motoren 09 februari 2018

02u51 190 Tienen Na 13 jaar zijn de vier motoren van de politiezone Tienen-Hoegaarden dringend aan vervanging toe. De Yamaha's worden ingeruild voor spiksplinternieuwe BMW-exemplaren.

Hoofdinspecteur Andy Barlé en inspecteurs Marc Heps en Koen Leus van de verkeersdienst mochten er gisteren alvast twee in ontvangst nemen. "In de loop van het jaar volgen nog twee nieuwe BMW's, zodat de hele vloot vervangen is. De motorvoertuigen zullen voornamelijk ingezet worden bij controleacties, maar ook voor begeleidingsopdrachten zijn motards heel handig. Ze zijn zeker een meerwaarde voor onze verkeersdienst. Als het nodig is kunnen ze zelfs ingezet worden bij interventies, al is dat niet meteen de bedoeling", klinkt het bij de politie, die intussen over een tiental motards in hun korps beschikt. (KBG)