Politie gul met pv's voor laagvliegers en bestuurders met glaasje op 05 februari 2018

02u43 0 Tienen De politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN hielden een controleactie in de nacht van zaterdag op zondag. Een aantal bestuurders had net iets te veel alcohol op. Bovendien is een resem snelheidsduivels beboet.

In de Grijpenlaan in Tienen kreeg een bestuurder drie uur rijverbod. In de Aarschotsesteenweg kreeg een bestuurder zes uur rijverbod. Op de N29 Altenaken in Hoegaarden hebben vier bestuurders een rijverbod van drie of zes uur opgelopen. In de Diestsesteenweg zijn twee pv's uitgeschreven voor autokeuringen die niet in orde waren. Twee bestuurders ontvingen een waarschuwing voor de verlichting van het voertuig en voor een opgedreven bromfiets. Alle drugtesten waren negatief.





104 per uur waar 70 mag

Er is ook gecontroleerd op snelheid. Op de Neerlintersesteenweg, waar de snelheid beperkt is tot 70 km uur, heeft de politie zeven bestuurders een pv aangesmeerd. De hoogst gemeten snelheid was er 104 km per uur.





Op de Hannuitsesteenweg liepen zes bestuurders tegen de lamp in de bebouwde kom. De hoogste gemeten snelheid bedroeg er 85 km uur. Op de Leuvenselaan werd één pv uitgeschreven, op de Sint-Truidensesteenweg 11 pv's. De hoogst gemeten snelheid was er 130. Het rijbewijs van die bestuurder is ingetrokken. (VDWT)





