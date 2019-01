Politie en OCMW nemen binnenkort hun intrek in oude rijkswachtgebouwen Vanessa Dekeyzer

21 januari 2019

18u03 0 Tienen De appartementen aan de vroegere rijkswachtkazerne in de Gilainstraat zijn verkocht aan de stad Tienen en het OCMW. Plannen zijn om hier een stukje van de werking van de nieuwe politiezone Getevallei in onder te brengen. “Het OCMW kan daarnaast enkele noodwoningen realiseren in de gebouwen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Vroeger was het commissariaat in de Gilainstraat de rijkswachtkazerne. “Rijkswachters en hun gezin woonden in het naastliggende appartementsblok”, weet burgemeester Partyka. “Bij de eenmaking van de gemeentelijke politie en de rijkswacht werd de kazerne opgevormd tot commissariaat.”

Regie der Gebouwen was tot nu toe eigenaar, maar de stad en het OCMW hebben beide gebouwen aangekocht voor ruim één miljoen euro. “De bovenste verdieping gaan we vanaf februari verbouwen om plaats te maken voor de korpsleiding van de nieuwe zone Getevallei”, kondigt burgemeester Partyka aan. “Het is belangrijk dat de diensten van de nieuwe zone goed kunnen samenwerken en daar is ruimte voor nodig.”

Zo zullen alle interventieploegen vanuit Tienen vertrekken. “Verder blijven alle diensten werkzaam in zowel Landen als Tienen en de wijkposten in Hoegaarden, Linter en Zoutleeuw blijven ook functioneren. Ideaal is het natuurlijk om op termijn alle diensten nog beter en samen te huisvesten. Maar die oefening is nog bezig, daar nemen we onze tijd voor”, aldus Partyka.

“En uiteraard kijken we op de centen en kiezen we voor de meest efficiënte oplossing”, gaat Partyka verder. “Dit is op korte termijn de beste oplossing. We slaan twee vliegen in één klap: de politiezone kan zich ontplooien en voor betere dienstverlening zorgen én de overblijvende appartementen worden door het OCMW ingezet als noodwoningen, die huisvesting bieden aan mensen die door plotse, onvoorziene omstandigheden geen dak meer boven hun hoofd hebben, bijvoorbeeld na een brand of onbewoonbaarverklaring. De noodwoningen die het OCMW nu huurt, zullen worden opgezegd en de vier noodwoningen in de Gilainstraat komen in de plaats.”

Tot slot zullen er ook aanpassingen gebeuren aan het onthaal om zo klantvriendelijker te kunnen werken en meer privacy te kunnen garanderen.