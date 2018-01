Poging tot winkeldiefstal 02u38 0

In het warenhuis Delhaize aan de Mulkstraat is een winkeldiefstal verijdeld. De daders, van buitenlandse origine, kregen in de gaten dat ze in het oog gehouden werden en lieten hun vol mandje voor de kassa staan. Op dat ogenblik was het dus nog geen diefstal en konden ze vrijuit gaan. (HCH)