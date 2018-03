Poging tot inbraak 06 maart 2018

02u38 0

Een bewoonster van een huis in de Eeuwfeeststraat in Tienen heeft zondagnamiddag rond 14.20 uur vastgesteld dat dieven geprobeerd hadden in te breken. Het slotplaatje van de voordeur was geforceerd, maar de dieven raakten de woning niet binnen. (KBG)