Poging tot inbraak in appartements op klaarlichte dag 05 april 2018

Onbekenden hebben dinsdag overdag proberen in te breken in een flat van een appartementsgebouw in de Gilainstraat.





De bewoonster stelde bij thuiskomst omstreeks 14.40 uur vast dat het deurslot geforceerd was en niet meer functioneerde. De daders konden de deur echter niet open krijgen. (VDT)