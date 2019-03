Plusfilm over Mary Magdalene Christian Hennuy

08 maart 2019

11u19

Op maandag 11 maart van 14 tot 16 uur wordt in de polyvalente theaterzaal van CC De Kruisboog in Tienen de plusfilm ‘Mary Magdalene’ vertoond. Mary Magdalene is het originele verhaal over één van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena vertolkt door Rooney Mara, probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij voelt zich onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth, vertolkt door Joaquin Phoenix. Toegang 4 euro. Reserveren: https://app.antigonetickets.be/nl/default/buy-tickets/index/distribution-id/129643/p/1