Plusfilm in Kruisboog Christian Hennuy

07 december 2018

Op maandag 10 december van 14 uur tot 15.45 uur is er in CC De Kruisboog, aan het Sint-Jorisplein de filmvertoning ‘ Victoria and Abdul’. Korte inhoud: de jonge Abdul Karim reist vanuit India af naar Londen om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van Koningin Victoria. Ondanks de raad om Hare Majesteit zeker niet in de ogen te kijken, werpt hij haar een glimlach toe. Vanaf die eerste ontmoeting klikt het tussen hen beide. Hun vriendschap wordt steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken. Toegang 4 euro. Reservatie: https://app.antigonetickets.be/nl/default/buy-tickets/index/distribution-id/129643/p/1